Eerste troonrede onder Schoof iets langer dan vorig jaar

De troonrede die koning Willem-Alexander dit jaar voordroeg was ongeveer net zo lang als in de afgelopen jaren. Van kaft tot kaft was het document 2595 woorden. Vorig jaar waren dat er 2546. Wel was de toespraak langer dan gemiddeld. Sinds de eeuwwisseling was de troonrede op papier gemiddeld namelijk 2166 woorden.

Hoewel de koning de toespraak houdt, wordt de tekst geschreven door het kabinet. Het was de eerste keer dat dit gebeurde onder minister-president Dick Schoof, na dertien troonredes onder leiding van Mark Rutte.

Het is de twaalfde keer dat Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. In 2017 was hij daarmee het snelst klaar, toen telde de tekst 1667 woorden. De langste was in 2022: de tekst bestond uit iets meer dan 2800 woorden, goed voor zo’n zes A4’tjes aan tekst. Van 2004 tot en met 2010, toen Jan Peter Balkenende premier was, was de troonrede met nog geen 2000 woorden het kortst van deze eeuw.