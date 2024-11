El País: Felipe wist van risico op protest bij bezoek rampgebied

Koning Felipe wist voor zijn bezoek aan Paiporta en Chiva, twee steden in de door overstromingen zwaarst getroffen regio, dat het onrustig zou kunnen worden. De Spaanse vorst wilde het bezoek ondanks het risico op protesten doorzetten, schrijft de Spaanse krant El País.

Bronnen zeggen tegen de krant dat regeringsfunctionarissen Felipe niet hebben afgeraden om te gaan. Medewerkers van het hof waren donderdag en vrijdag al discreet naar het gebied gegaan om het bezoek te organiseren. Na een veiligheidsanalyse werd rekening gehouden met protesten, maar dat het zo erg zou zijn, was niet voorzien.

Bij het bezoek aan Paiporta werden Felipe en zijn vrouw koningin Letizia uitgejouwd en bekogeld met modder en andere voorwerpen. De woede was vooral gericht op premier Pedro Sánchez en president van de regio Valencia, Carlos Mazón, die ook met hen mee waren.

Botsing

Regeringsbronnen zeggen tegen El País dat het risico zeer groot is geweest. Niet alleen had het koningspaar gewond kunnen raken, maar ook hadden agenten hun kalmte kunnen verliezen en had het tot een gewelddadige botsing kunnen komen met de woedende menigte.

Verschillende leden van de officiële delegatie raakten bij het bezoek lichtgewond. Een van hen moest gehecht worden.