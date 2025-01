Elizabeth wist 10 jaar lang niet dat medewerker Sovjetspion was

Koningin Elizabeth heeft bijna tien jaar lang niet geweten dat een van haar medewerkers een Sovjetspion was. Dat meldt persbureau AFP op basis van Britse dossiers, die dinsdag zijn vrijgegeven door de National Archives.

Het gaat om Anthony Blunt, een kunsthistoricus en toezichthouder van de officiële Royal Art Collection. Blunt bekende in 1964 dat hij sinds de jaren 30 een Sovjetagent was. Elizabeth zelf werd pas ruim negen jaar later van deze ontwikkeling op de hoogte gesteld, aldus de dossiers van veiligheidsdienst MI5.

Elizabeth zou het nieuws “heel kalm en zonder verbazing” hebben opgenomen. De reden dat de in 2022 overleden koningin het toch te horen kreeg, was dat ministers bang waren dat ze er alsnog achter zou komen wanneer Blunt zou overlijden.

Blunt was vooral bekend als lid van de Cambridge Five, een groep spionnen die voor de Sovjet-Unie werkte. Na zijn onthulling mocht Blunt zijn werk behouden, in ruil voor het verlenen van medewerking aan het onderzoek van MI5. Na de publieke onthulling in 1979 moest hij zijn taken officieel neerleggen.