Emmy-winnaar: indrukwekkend hoeveel de koning wist tijdens lunch

Jeroen Koopman, die een Emmy Award won voor de hitserie Heartbreak High, vond de uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde dinsdagmiddag “heel bijzonder”. De producent was een van de 28 genodigden die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hadden geleverd. Andere gasten waren onder anderen Oogappels-regisseur Will Koopman, zanger FLEMMING en cabaretier Alex Klaasen.

“Het is knap hoe de koning en de koningin iedereen in de zaal het gevoel wisten te geven dat ze gezien en gehoord werden”, vertelt Koopman aan het ANP. “Ze wisten bij elk van de genodigden opvallend veel details van zijn of haar prestaties te benoemen.” De producent heeft het koningspaar overigens niet gevraagd of zij zijn gelauwerde serie hebben gezien. “Maar ze waren wel op de hoogte van het feit dat binnenkort mijn film Superkrachten in je hoofd uitkomt, over mentale gezondheid onder jongeren. Dat is natuurlijk een onderwerp dat Máxima na aan het hart ligt.”

In eerste instantie dacht Koopman overigens dat de e-mail met de uitnodiging spam was: “Maar je voelt je extreem vereerd als blijkt dat het toch écht gaat om een mail van de dienst Koninklijk Huis.”