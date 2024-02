Agenda Camilla niet op de schop na kankerdiagnose Charles

Koningin Camilla is de komende tijd gewoon aan het werk. Dat bij haar man koning Charles kanker is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor haar agenda. Dat heeft Buckingham Palace laten weten aan Sky News.

Camilla werkt “een volledig programma met publieke taken” af. Charles heeft al zijn publieke taken juist afgezegd, zijn openbare optredens worden opnieuw gepland. Charles verontschuldigt zich “bij iedereen die hierdoor teleurgesteld is of hier ongemak van ondervindt”.

De 75-jarige koning kijkt er volgens Buckingham Palace naar uit “zijn publieke taken zo snel mogelijk weer uit te kunnen voeren”.

Charles ging eind januari onder het mes vanwege een goedaardige prostaatvergroting. Tijdens die operatie werd kanker gevonden. Om welke vorm het gaat, is niet bekendgemaakt. Buckingham Palace liet wel weten dat het niet om prostaatkanker gaat. Charles wordt poliklinisch behandeld, hij verblijft in Londen.