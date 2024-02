Britse bankbiljetten met portret Charles vanaf juni in omloop

In het Verenigd Koninkrijk komen vanaf 5 juni bankbiljetten in omloop met daarop portretten van koning Charles. De Bank of England maakte het nieuws over de briefjes woensdag bekend.

De biljetten van 5, 10, 20 en 50 pond worden naast het vervangen van het portret van wijlen koningin Elizabeth verder niet aangepast, meldt de bank. Dit betekent dat op de achterkant nog steeds portretten van bekende Britten als oud-premier Winston Churchill, kunstschilder Joseph Mallord William Turner, wiskundige Alan Turing en schrijfster Jane Austin staan afgebeeld.

Mensen kunnen blijven betalen met de oude briefjes waar de beeltenis van de Queen op staat. Bedrijven en winkels die machines hebben waarmee bankbiljetten op echtheid worden gecontroleerd, moeten hun apparatuur wel laten vervangen.