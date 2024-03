Colbert: wel berouw, geen excuses voor grappen over Catherine

Stephen Colbert is in zijn programma The Late Show teruggekomen op grappen die hij een aantal weken geleden maakte over de Britse prinses Catherine. De presentator en comedian werd online bekritiseerd voor zijn grappen nadat Catherine afgelopen vrijdag bekendmaakte dat ze aan kanker lijdt.

De 59-jarige Colbert toonde berouw, maar maakte geen expliciete excuses. “Er is een norm waar ik mezelf aan probeer te houden. En dat is dat ik het leed van anderen niet licht wil opvatten. Elke kankerdiagnose is schrijnend voor de patiënt en voor de familie”, stelde Colbert. Hij zei te hopen dat de prinses snel en volledig herstelt.

In de bewuste uitzending maakte Colbert grappen over het feit dat er veel werd gespeculeerd over de gezondheid van prinses Catherine, nadat zij lange tijd niet in het openbaar werd gezien sinds een operatie aan haar buik.

“Ik maak grappen over veel verschillende dingen, meestal de dingen waar iedereen het over heeft. De afgelopen maanden had iedereen het over het mysterie van Kate Middletons verdwijning uit het openbare leven. En twee weken geleden hebben we grappen gemaakt over dat mysterie en de berichtgeving daarover”, zei Colbert. “Toen ik die grappen maakte werden mensen boos, al voordat haar diagnose bekend werd. Dat begrijp ik. Veel van mijn grappen hebben mensen in het verleden boos gemaakt en ik weet zeker dat dat in de toekomst ook zal gebeuren.”