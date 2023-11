Edward praat met Nieuw-Zeelandse jongeren over sport en natuur

De Britse prins Edward heeft in het natuurreservaat Southshore Spit Reserve in Christchurch met jongeren gepraat over onder meer sport en de natuur. De hertog van Edinburgh is in Nieuw-Zeeland wegens het 60-jarig bestaan van The Duke of Edinburgh’s Hillary Award. Die organisatie zet zich met studieprogramma’s in voor de ontwikkeling van jongeren tussen de 14 en 24 jaar.

De jongere broer van koning Charles sprak afgelopen weekend met jongeren over onder meer de sporten die ze beoefenen in het kader van The Duke of Edinburgh’s Hillary Award, of wat zij doen voor natuurbehoud. Het Britse koninklijk huis deelt hier maandag foto’s van op X. Op de beelden is te zien is dat de prins in gesprek is met verschillende tieners.

De overleden prins Philip, destijds de hertog van Edinburgh, richtte The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation in 1956 op. Prins Edward is tegenwoordig de beschermheer en voorzitter van de organisatie. Het programma staat over de hele wereld bekend onder verschillende namen. In Nieuw-Zeeland is gekozen voor The Duke of Edinburgh’s Hillary Award, verwijzend naar de Nieuw-Zeelandse ontdekkingsreiziger Sir Edmund Hillary.