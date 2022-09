Geestelijk leiders bidden voor gezondheid koningin Elizabeth

Een aantal geestelijk leiders in het Verenigd Koninkrijk heeft laten weten dat zij bidden voor de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth. Donderdag werd duidelijk dat de vorstin onder medisch toezicht is gesteld op Balmoral Castle in Schotland, waar de koningin momenteel verblijft.

Zo schreef kardinaal Vincent Nichols, hoofd van de katholieke kerk in Engeland en Wales, dat hij bezorgd is over het nieuws betreffende de gezondheid van de Queen. “Ik bid voor haar en haar familie”. Ook de Muslim Council of Britain schreef in een bericht op Twitter dat er wordt gebeden voor de 96-jarige koningin en dat haar een spoedig herstel wordt toegewenst.

Een soortgelijk bericht kwam van Ephraim Mirvis, opperrabijn van de United Hebrew Congregations of Great Britain and the Commonwealth. “Ik weet dat Joodse gemeenschappen in het Gemenebest zich bij mij zullen voegen en haar een volledig en spoedig herstel zullen wensen.”