Harry en Meghan schieten vrouwen in nood te hulp

Prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan met hun organisatie Archewell vrouwen in nood helpen. Het koppel doneert samen met een andere organisatie 1 miljoen dollar aan beurzen om vrouwen te helpen.

Jongeren tussen de 14 en 18 jaar kunnen een vrouw die “ze heeft geïnspireerd en die problemen heeft getrotseerd” aandragen. De vrouwen kunnen een beurs van 1000 dollar krijgen.

“Door 1 miljoen dollar te schenken aan vrouwen in nood, hopen we niet alleen steun te bieden waar die het meest wordt gewaardeerd, maar willen we ook jonge volwassenen de kans geven om op jonge leeftijd te ervaren hoe het voelt om iets te doen voor een ander”, zegt Meghan in het persbericht over de aankondiging van het project.