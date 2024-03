Koning Charles benadrukt belang van vriendschap in paastoespraak

Koning Charles zal donderdag in een speech voorafgaand aan het paasweekend onder meer het belang van vriendschap benadrukken. Dat meldt SkyNews. De speech wordt donderdag uitgezonden tijdens de Royal Maundy-dienst in de kathedraal van Worcester.

Charles benoemt in zijn toespraak onder meer hoe Jezus “een voorbeeld stelde voor hoe we elkaar moeten dienen en voor elkaar moeten zorgen” en hoe het Verenigd Koninkrijk als natie “dankbaar moeten zijn voor degenen die de hand van vriendschap uitsteken, in het bijzonder in een tijd waarin dat nodig is”.

In zijn rede gaat de koning, die in februari bekendmaakte kanker te hebben, volgens Sky News niet rechtstreeks in op zijn gezondheid. Ook niet op die van zijn schoondochter prinses Catherine, die afgelopen vrijdag vertelde eveneens een behandeling tegen kanker te ondergaan.

De koning nam de speech vooraf op, omdat hij is donderdag niet zelf aanwezig bij de Royal Maundy-dienst. Zijn vrouw koningin Camilla is er wel. Aankomende zondag is Charles wel aanwezig bij de paasdienst in de St George’s Chapel bij Windsor Castle.