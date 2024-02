Koningin Camilla onder de indruk van medische speurhonden

Koningin Camilla heeft dinsdag met eigen ogen gezien hoe medische speurhonden te werk gegaan. Op Clarence House kreeg de vorstin bezoek van de organisatie Medical Detection Dogs (MDD), waar ze beschermvrouwe van is.

Camilla kreeg te zien hoe een zwarte labrador-puppy, die getraind is om urineweginfecties bij mensen op te sporen, met succes een monster van een geïnfecteerd persoon koos uit meerdere monsters. “Wat fantastisch”, zei de koningin.

De vorstin zag eerder al hoe de honden waren getraind om het coronavirus op te sporen, al werden ze toen niet ook daadwerkelijk ingezet. “Misschien dat we ze bij een grote pandemie in de toekomst wel kunnen gebruiken, want ze hebben bewezen hoe goed ze het doen.”

De koningin kreeg ook een speld in een mandje cadeau, maar dat duurde langer dan gepland. De pup die het naar haar moest brengen ging de verkeerde kant op. Een oudere labrador pakte het mandje op, maar bracht het naar de trainer. Ze deed nog een poging, maar wilde het eerst aan de aanwezige pers geven. Uiteindelijk werd het mandje voor de voeten van Camilla bezorgd, waarna luid werd geapplaudisseerd.