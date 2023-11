Koningin Camilla prijst vrouwen in de journalistiek

Koningin Camilla heeft maandagavond als eregast een toespraak gehouden tijdens uitreiking van de jaarlijkse Foreign Press Association Media Awards in Londen. De vorstin sprak tijdens de prijzenregen voor journalisten haar bewondering uit voor mensen, en voornamelijk vrouwen, in de journalistiek.

“Ik kan niet beginnen zonder erbij stil te staan dat terwijl we samenkomen, journalisten, fotografen en hun ondersteunende teams hun levens aan het riskeren zijn”, begon Camilla haar toespraak. “We zijn nu in gedachten vooral bij de mensen die in deze moeilijke tijden verslag doen vanuit Oekraïne en het Midden-Oosten.”

De koningin zei ook een beetje te weten over de verantwoordelijkheden van het vak. “Ik heb journalisten in mijn familie en ik ben zelf de afgelopen jaren het onderwerp geweest van enkele verhalen”, grapte ze.

Moedigste verslaggevers

Camilla zei dat het geen makkelijk vak is en dat vooral vrouwen het lastig hebben. Die horen volgens Camilla “ondanks de vele hindernissen die ze hebben moeten overwinnen” bij de “moedigste verslaggevers”. Ze somde enkele journalistes op en zei blij te zijn dat de Foreign Press Association (FPA) speciale trainingen aanbiedt voor vrouwen om hen te leren hoe ze moeten omgaan met onder meer geweld.

De koningin besloot haar speech met een conclusie die haar man koning Charles, erelid van de FPA, vijftien jaar geleden al trok over de journalistiek. “Jullie stellen vragen, debatteren en analyseren en beschermen zo wat voor ons zo vanzelfsprekend is.”