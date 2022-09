Londens vervoersbedrijf verwacht maandag 1 miljoen bezoekers

Het Londense vervoersbedrijf (TfL) verwacht maandag ongeveer een miljoen bezoekers voor de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth II. “We zijn voorbereid op een van de drukste dagen die TfL ooit heeft meegemaakt. Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel mensen er extra zullen reizen, maar we verwachten een potentieel van een miljoen mensen”, aldus TfL-baas Andy Byford tegen het Britse persbureau PA.

Voorzitter Peter Hendy van de Britse spoorbeheerder Network Rail waarschuwt voor “extreem drukke” treinen. “Dit is de grootste inzet van het openbaar vervoer sinds de Olympisch en Paralympische Spelen van 2012 in Londen. We werken nauw samen met alle treinoperators.”

Maandag worden ongeveer 250 extra treinen ingezet, waaronder enkele nachttreinen. Alle geplande werkzaamheden in heel Engeland waarvoor snelwegen zouden moeten worden afgesloten zijn opgeschort om het risico op files te verminderen.