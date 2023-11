Prins Edward aangekomen in Nieuw-Zeeland

De Britse prins Edward is in Nieuw-Zeeland. De jongere broer van koning Charles is in het land om stil te staan bij het 60-jarig bestaan van The Duke of Edinburgh’s Hillary Award. Die organisatie zet zich met studieprogramma’s in voor de ontwikkeling van jongeren tussen de 14 en 24 jaar oud.

Edward werd met een traditionele ceremonie verwelkomd in Auckland. Later ontmoette de prins enkele deelnemers en vrijwilligers van programma’s die door The Duke of Edinburgh’s International Award worden georganiseerd. Het programma staat over de hele wereld bekend onder verschillende namen. In Nieuw-Zeeland staat het bekend als The Duke of Edinburgh’s Hillary Award, verwijzend naar de Nieuw-Zeelandse ontdekkingsreiziger Sir Edmund Hillary.

De overleden prins Philip, de hertog van Edinburgh, richtte The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation in 1956 op. Prins Edward is tegenwoordig de beschermheer en voorzitter van de organisatie. Momenteel is hij ook de drager van de titel hertog van Edinburgh.

Edward is de komende tijd nog in Azië-Pacific. Hij brengt in ieder geval nog een bezoek aan Sydney in Australië en Jakarta in Indonesië, zo valt te lezen op de website van The Duke of Edinburgh’s International Award.