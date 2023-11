Prins Edward bezoekt boksschool in Australië

Prins Edward is dinsdag in Sydney aangekomen voor een driedaags bezoek aan Australië. De prins bezocht op zijn eerste dag in het land onder meer een boksschool in Woolloomooloo.

Bij een Police Citizens Youth Club (PCYC) ontmoette de Britse prins jonge boksers. De locatie verzorgt een boksprogramma voor kansarme jongeren. Het programma richt zich op jongeren die het risico lopen misdrijven te plegen en biedt hen in plaats daarvan de kans zich aan te sluiten bij de boksgemeenschap. Edward besloot ook een handje te helpen tijdens een training door de bokszak voor een van de jonge vechters vast te houden.

De jongste broer van koning Charles is momenteel op reis in het kader van zijn Duke of Edinburgh International Award. Hij ontmoette in Australië ook enkele deelnemers aan de verschillende programma’s die de organisatie verzorgt. De organisatie waar Edward beschermheer van is, is al meer dan zestig jaar actief en zet zich met studieprogramma’s in voor de ontwikkeling van jongeren tussen de veertien en 24 jaar.