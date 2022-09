Processie met kist van Westminster Abbey naar Wellington Arch

De kist van koningin Elizabeth wordt na de uitvaartplechtigheid met een processie van Westminster Abbey naar de triomfboog Wellington Arch gebracht. De dienst werd beëindigd met het zingen van het Britse volkslied. Achter de kist lopen onder anderen koning Charles, prins William en prins Harry. Bij Wellington Arch gaat de kist in de lijkwagen naar Windsor Castle.

Ook prins Edward, prins Andrew en prinses Anne lopen mee achter de kist. Koningin-gemalin Camilla, prinses Catherine, Meghan en Sophie rijden mee in een auto.

Tijdens de tocht worden de klokken van de Big Ben geluid en worden saluutschoten in Hyde Park gelost. Langs de route kunnen mensen een glimp van de kist opvangen. Die plekken zijn echter vol, dus nieuwe toeschouwers worden door de gemeente verzocht via de schermen in Hyde Park te kijken.