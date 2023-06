Sarah Ferguson behandeld voor borstkanker

Sarah Ferguson, de hertogin van York, is behandeld voor borstkanker. Dat heeft een woordvoerder van de 63-jarige hertogin in een verklaring aan het Britse Sky News laten weten.

Het ging om een vroege vorm van borstkanker, waarvoor ze inmiddels een succesvolle operatie heeft ondergaan. De ziekte werd ontdekt tijdens een routineonderzoek, aldus de woordvoerder van Ferguson.

“De hertogin krijgt de beste medische zorg en haar dokters hebben haar verteld dat de prognose goed is”, aldus de woordvoerder. “Ze is nu aan het herstellen met haar familie.”

De hertogin is het medisch personeel dankbaar dat haar de afgelopen dagen heeft bijgestaan, stelt de woordvoerder. “Ze is ook enorm dankbaar voor het personeel dat betrokken was bij het mammogram dat haar ziekte ontdekte, en gelooft dat haar ervaring het belang van regelmatige screening onderstreept.”

Sarah Ferguson is de ex-vrouw van de Britse prins Andrew. Ze is de moeder van de prinsessen Beatrice en Eugenie.