Sarah Ferguson hoopt dat mensen zich laten controleren op kanker

Sarah Ferguson heeft haar volgers opgeroepen zich regelmatig te laten controleren op kanker. De hertogin van York deed die oproep in de maandag verschenen aflevering van haar podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah.

Zondag werd bekend dat Ferguson is behandeld voor borstkanker. Het ging om een vroege vorm van borstkanker, waarvoor de 63-jarige hertogin een succesvolle operatie heeft ondergaan. De aflevering van de podcast werd opgenomen op de dag voor de operatie. “Morgen krijg ik een borstamputatie”, zegt de hertogin daarover.

“Het is heel belangrijk dat ik er over praat. Het maakt me niet uit of niemand het van mij wil horen. Ik zeg het nu omdat ik wil dat iedereen die naar deze podcast luistert zich laat checken”, gaat Ferguson verder. Ze verwijst in de podcast ook naar haar vader en stiefvader, die beiden prostaatkanker hadden. “Laat je screenen”, aldus Ferguson.

Sarah Ferguson is de ex-vrouw van prins Andrew. Samen kregen zij twee dochters, de prinsessen Beatrice en Eugenie. De afgelopen jaren was ‘Fergie’ ook actief als schrijfster. Haar eerste roman, getiteld Her Heart for a Compass, verscheen in 2021.