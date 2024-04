Sky News: koning Charles ontvangt mogelijk weer meer mensen

Koning Charles gaat vanaf het einde van de maand mogelijk weer meer mensen ontmoeten, meldt Sky News op basis van bronnen binnen het paleis. De nieuwszender ziet dit als een teken dat het goed gaat met de gezondheid van de Britse vorst.

Charles doet het rustiger aan sinds hij begin dit jaar bekendmaakte dat hij aan kanker lijdt. Dokters adviseerden hem om voorlopig even geen openbare activiteiten te plannen. Wel ontving hij mensen in kleine groepjes op het paleis.

Sky News meldt dat het paleis er nu rekening mee houdt dat de koning vanaf eind april tot in mei iets grotere groepen kan ontmoeten. Het nieuws komt nadat Charles op paaszondag verrassend het wachtende publiek bij de St George’s Chapel had begroet. Hij maakte enkele minuten een praatje en schudde mensen op de eerste rij de hand.

Het is niet duidelijk of Charles later dit jaar bij grotere bijeenkomsten zoals Trooping the Colour kan zijn. Ook is nog niets gemeld over geplande reizen naar het buitenland.