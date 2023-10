Sky News: website Britse koningshuis doelwit van cyberaanval

De website van het Britse koningshuis is zondag doelwit geweest van een cyberaanval, meldt Sky News. De site was eerder op de dag niet toegankelijk.

Wie de site nu bezoekt, krijgt een aantal extra beveiligingschecks te zien voordat de homepage geladen wordt. Volgens Sky News kregen bezoekers van royal.uk eerder op de dag een foutmelding te zien en konden ze de site helemaal niet openen.

Het is onduidelijk wie er achter de DDoS-aanval zit, vervolgt het medium. De Russische hackergroep Killnet zou de verantwoordelijkheid hebben opgeëist op hun Telegramkanaal, maar dat is niet bevestigd. Volgens de ingewijde van Sky News kregen de inbrekers geen toegang tot de systemen of de inhoud van de website.