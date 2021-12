Trump vindt hertogin Meghan ‘respectloos’ tegen Elizabeth

Donald Trump heeft kritiek op de houding van Meghan, de hertogin van Sussex, tegenover het Britse koninklijk huis en koningin Elizabeth. “Ze is erg respectloos geweest tegenover de koninklijke familie en in het bijzonder de koningin”, zegt de oud-president van de Verenigde Staten in een interview met GB News.

Trump zelf noemt koningin Elizabeth in het gesprek “zo’n geweldige vrouw, zo’n geweldig persoon, een historisch persoon”.

Verder vindt de ex-president dat de hertogin van Sussex Harry “vreselijk gebruikt” en dat ze ervoor heeft gezorgd dat zijn band met het koninklijk huis is aangetast. “Ik denk dat hij er ooit spijt van zal krijgen”, aldus Trump tegen GB News.