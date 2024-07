Eugenie dankt Engels team voor ‘verenigen’ van het hele land

De Britse prinses Eugenie bedankt het Engelse voetbalteam voor het “verenigen” van het hele land, ook al werd de EK-finale zondag verloren van Spanje met 2-1. Dit deed de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson in een bericht op Instagram.

“Ook al was het niet de uitkomst waar we allemaal op hoopten, toch wil ik het Engelse team bedanken”, schrijft ze. “Jullie hebben het hele land weten te verenigen door het tot de finale te schoppen en jullie hebben ons allemaal ontzettend trots gemaakt. Mijn hart doet pijn voor alle spelers en de staf”, zegt ze ook, voordat ze verwijst naar het Engelse strijdlied Three Lions met drie leeuwenemoji’s. “Maar jullie zijn allemaal legendes voor ons en jullie beschikken over een geweldige brul.”

Eerder op de zondag liet Eugenie via haar Instagramaccount al weten dat ze trots was op het team, bij een foto van haar 3-jarige zoontje August die aan het tekenen was. “We maken onze vlaggen klaar voor de grote wedstrijd vanavond”, stond erbij. “Laat me in de reacties weten waar je de wedstrijd bekijkt. Succes Engeland, jullie maken ons allemaal zo trots.”