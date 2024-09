Ex Marius Borg Høiby hoeft geen schadevergoeding

Juliane Snekkestad, een van de exen van Marius Borg Høiby, gaat niet om een schadevergoeding vragen in de mishandelingszaak die tegen de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon loopt. Dat zegt haar advocaat tegen de Noorse zender TV2.

Høiby wordt verdacht van het mishandelen van drie ex-partners, onder wie Snekkestad. De twee hadden een relatie tussen 2017 en 2022. Volgens de advocaat van het model is een schadevergoeding niet aan de orde. “Dat is niet haar motivatie in deze zaak. Ze wil dat de waarheid naar voren komt en voorkomen dat dit andere vrouwen overkomt.”

Het vermeende geweld van Høiby tegen Snekkestad kwam aan het licht nadat de zoon van kroonprinses Mette-Marit vorige maand werd gearresteerd op verdenking van het mishandelen van een vrouw met wie hij op dat moment een relatie had. Zijn exen Snekkestad en influencer Nora Haukland spraken zich daarna publiekelijk uit over het gedrag van Høiby tijdens hun relaties. Beiden claimden ook te maken hebben gehad met psychisch en fysiek geweld.

Vorige week meldde de politie dat de 27-jarige Høiby ook wordt verdacht van het mishandelen van Snekkestad en Haukland. Ook zou hij een vierde persoon hebben bedreigd.