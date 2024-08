Ex Marius Borg Høiby zes uur lang verhoord

Een van de exen van Marius Borg Høiby, de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon, is woensdag verhoord door de politie. Nora Haukland is volgens de Noorse omroep NRK zes uur lang ondervraagd.

Haukland, die tussen 2022 en 2023 een jaar lang een relatie had met de zoon van kroonprinses Mette-Marit, vertelde in het bijzijn van haar advocaat over haar ervaringen met Høiby. Vorige week beschuldigde ze hem op sociale media van psychisch en fysiek geweld.

Aanleiding was de arrestatie van Høiby voor het vermeende mishandelen van zijn huidige vriendin. Ook een andere ex, Juliane Snekkestad, meldde zich daarna met nare ervaringen. Zij wordt volgens NRK deze week opnieuw verhoord.

De 27-jarige Høiby is voorlopig niet aangeklaagd voor het vermeende geweld tegen zijn ex-partners.