Felicitaties Biden aan Mohammed VI voor 25-jarig troonjubileum

Na berichten van verschillende royals en andere wereldleiders de afgelopen dagen, kreeg de Marokkaanse koning Mohammed VI ter gelegenheid van zijn 25-jarig troonjubileum donderdag ook felicitaties vanuit het Witte Huis. De Amerikaanse president Joe Biden zegt onder meer dat er tijdens de regeerperiode van de 62-jarige royal “opmerkelijke vooruitgang” is geboekt door het land, staat in een verklaring.

Mede daardoor is de “historische vriendschap tussen Marokko en de Verenigde Staten versterkt”, aldus de afzwaaiend president. “Samen pakken we de meest dringende uitdagingen van deze tijd aan, waaronder het beperken van klimaatverandering met de ontwikkeling van hernieuwbare energie, maar zorgen we verder ook voor vrede en veiligheid in de hele regio.”

Afgelopen dinsdag vierde het land het Fête du Trône, dat jaarlijks op 30 juli plaatsvindt en waarbij de troonsbestijging van koning Mohammed centraal staat. Een week eerder was het exact 25 jaar geleden dat de vorst het stokje overnam van zijn vader koning Hassan II. Hij overleed, na sinds 1961 het land te hebben geleid, op 23 juli 1999 door een hartaanval.