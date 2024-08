Felipe begint met kleine achterstand aan finaleserie Copa del Rey

De Spaanse koning Felipe is vrijdag als de nummer twee in het klassement begonnen aan de finaleserie van de zeilwedstrijd om de Copa del Rey. De boot Aifos met Felipe staat met minimaal verschil achter op de huidige klassementsleider.

Het is de 42e editie van de zeilwedstrijd die in de baai van Palma wordt gehouden. Felipe hoopt zijn resultaat van vorig jaar te verbeteren. Toen eindigde hij als tweede in het klassement. De koning doet vrijwel elk jaar mee, maar wist nog nooit de eindoverwinning te behalen.

De zeilwedstrijd duurt nog tot en met zaterdag. Koning Felipe overhandigt de trofee als gebruikelijk aan de winnaar.