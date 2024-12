Felipe benadrukt banden Spanje en Italië bij staatsbanket

De Spaanse koning Felipe heeft tijdens het staatsbanket woensdagavond benadrukt hoe belangrijk de banden tussen zijn land en Italië zijn. “We zijn mediterraan, we zijn Latijns en we zijn de klassieke wereld”, sprak Felipe tijdens het diner in het Quirinaalpaleis in Rome. Felipe is met zijn vrouw koningin Letizia in Italië voor een driedaags staatsbezoek.

Felipe legde in zijn toespraak ook de nadruk op Rome. “In één woord: We zijn Europa. Datzelfde Europa dat zijn wortels heeft in het duizendjarige Rome, en dat opnieuw tot leven kwam met de ondertekening van het Verdrag van de Europese Gemeenschappen in 1957, hier in deze stad.”

De Spaanse vorst zei ook: “We zijn de Renaissance, we zijn humanisme, we zijn het bruisende stadsleven, de handel, de vrijheden. We zijn de Verlichting, de wetenschap, de academie, de drang om te reizen en te ontdekken, de ethische toewijding aan een rechtvaardigere en betere wereld.” De Spaanse monarch sloot zijn speech af met een toast.

Het staatsbanket werd georganiseerd door de Italiaanse president Sergio Mattarella. Zijn dochter Laura Mattarella was woensdagavond ook aanwezig bij het diner. Felipe en Letizia arriveerden dinsdag in Rome voor het staatsbezoek. Zij brengen ook nog een bezoek aan Napels.