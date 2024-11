Felipe bij vergadering crisiscomité van noodweer in Spanje

De Spaanse koning Felipe heeft maandag een vergadering voorgezeten van het crisiscomité dat de gevolgen monitort van de DANA, het weerfenomeen dat leidde tot zware regenval in het oosten van Spanje. Dat meldt het Spaanse hof in een bericht op X. De bijeenkomst vond plaats op de luchtmachtbasis van Torrejón. Ook de Spaanse premier Pedro Sánchez was erbij aanwezig.

Het hof schrijft dat het doel van de vergadering is om te coördineren welke acties ondernomen moeten worden om de gevolgen van de DANA aan te pakken. De focus lag op het evalueren van de schade die is veroorzaakt door de overstromingen en het plannen van noodmaatregelen om de getroffenen te ondersteunen.

Het is de zevende vergadering van het comité, dat dinsdagavond werd opgericht na het noodweer in de regio Valencia. Als gevolg van het noodweer en de overstromingen zijn inmiddels 217 mensen overleden. Ook zijn er nog mensen vermist.

Zondag bracht Felipe samen met zijn vrouw, koningin Letizia, en Sánchez een bezoek aan het getroffen gebied in Valencia. Aanwezige demonstranten noemden het koningspaar en Sánchez “moordenaars” en bekogelden hen onder meer met modder. Felipe en Letizia bleven onverstoorbaar in gesprek gaan met boze inwoners. Op veel plekken in het overstromingsgebied is er onvrede over de hulpverlening na de ramp. Een bezoek aan het rampgebied Chiva werd zondag wel afgelast.