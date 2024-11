Felipe brengt weer bezoek aan Valencia na zware regenval

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een militaire basis in Valencia. De reden daarvoor is de DANA, het weerfenomeen dat eind oktober leidde tot zware regenval in het oosten van Spanje. Daarbij kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven.

Felipe bracht begin november al een bezoek aan het rampgebied in Valencia. Dat deed hij samen met zijn vrouw, koningin Letizia, de Spaanse premier Pedro Sánchez en Carlos Mazón, de president van de regio Valencia.

Dat bezoek verliep zeer onrustig. Demonstranten noemden het koningspaar en Sánchez “moordenaars” en bekogelden hen onder meer met modder, al was de woede vooral gericht op Sánchez en Mazón.