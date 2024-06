Felipe en Letizia openen fototentoonstelling in koninklijk paleis

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben donderdag in het koninklijk paleis van Madrid een speciale fototentoonstelling geopend. De tentoonstelling Felipe VI: een decennium in de geschiedenis van de kroon van Spanje gaat over de tien jaar die koning Felipe op de troon zit.

De Spaanse vorst vierde woensdag dat hij tien jaar koning is. Het koningspaar kreeg een rondleiding langs de tentoonstelling die bestaat uit 23 foto’s. Daarop zijn allemaal belangrijke momenten uit het koningschap van Felipe vastgelegd, zoals het moment dat hij de troon besteeg. Tijdens de rondleiding spraken Felipe en Letizia ook met een aantal van de eerste bezoekers van de tentoonstelling.

De tentoonstelling is nog tot en met september te zien in de Spaanse hoofdstad. Later ook in andere steden als Granada, Sevilla, Zaragoza, Malaga en Valencia.