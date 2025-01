Felipe en Letizia zwaaien uitvarende Leonor in Cádiz uit

Koning Felipe en koningin Letizia hebben zaterdag hun dochter prinses Leonor uitgezwaaid in de haven van Cádiz. De prinses van Asturië ging daar als onderdeel van haar militaire opleiding aan boord van het trainingsschip Juan Sebastián de Elcano. Hierop vaart ze samen met de andere officieren in opleiding en andere bemanningsleden de komende maanden langs het Amerikaanse continent.

De dag begon voor Leonor en haar metgezellen met een mis in het klooster van Santo Domingo in Cádiz en de processie van Nuestra Señora del Rosario. Vrijdagavond hadden zij in de kerk van de Virgen del Carmen al traditioneel gebeden voor een behouden vaart. Na de mis en de processie gingen de adelborsten aan boord van het opleidingsschip, dat in de haven lag aangemeerd.

Eenmaal aan boord werden de studenten ontvangen door koning Felipe en koningin Letizia. De Spaanse vorst hield een toespraak waarin hij de bemanning voor de afvaart onder meer “een goede wind en een goede zee” wenste. Hierna nam het koningspaar met een omhelzing afscheid van hun dochter en zwaaiden Felipe en Letizia de 19-jarige Leonor vanaf de kade uit.