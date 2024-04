Felipe en Willem-Alexander horen over waterstofcorridor in haven

De Spaanse koning Felipe en koning Willem-Alexander hebben woensdag een bezoek gebracht aan de haven van Amsterdam, waar meer werd verteld over een waterstofcorridor die hier moet komen. Ook de Amsterdamse wethouder Hester van Buren (lucht- en zeehaven) en demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie waren bij het bezoek.

De koningen hoorden meer over de beoogde maritieme waterstofcorridor tussen de Spaanse stad Bilbao en Amsterdam. Op de route tussen beide havens wil men een zogeheten ‘groene waterstoftoeleveringsketen’ ontwikkelen. De koningen brachten een bezoek aan de terminals Evos en Sunoco. De vorsten spraken met Nederlandse en Spaanse bedrijven over de ontwikkeling van de waterstofcorridor.

“Om te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem en een duurzame industrie, hebben Nederland en Europa grote waterstofambities”, zei Jetten eerder over het plan. “Binnen de EU heeft Spanje enorm veel kansen en is dan ook één van onze belangrijkste waterstofpartners.”

Het onderwerp waterstof kwam ook aan bod tijdens een werkbezoek van Willem-Alexander aan Spanje afgelopen juni. Willem-Alexander bezocht verscheidene waterstofprojecten in de deelstaten Castilië-La Mancha en Andalusië. “Nederland bewondert de leidende rol van Spanje in de overgang naar schone energie”, zei Willem-Alexander tijdens dat bezoek. “Dit onderwerp is zo belangrijk voor onze toekomst en de generaties die nog komen”, aldus Felipe toen.