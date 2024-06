Felipe in El Salvador voor inauguratie president

De Spaanse koning Felipe was de afgelopen dagen in El Salvador. De vorst bracht een bezoek aan het Midden-Amerikaanse land om de inauguratie van president Nayib Bukele bij te wonen.

De 42-jarige Bukele begint aan zijn tweede ambtstermijn. Hij kwam in 2019 al aan de macht en won in februari opnieuw de presidentsverkiezingen in El Salvador.

Felipe had in El Salvador ook een ontmoeting met de president van Honduras, die ook naar El Salvador was gereisd voor de inhuldiging van Bukele.

Het is gebruikelijk dat Felipe Spanje vertegenwoordigt bij inhuldigingen van presidenten in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Dat doet hij sinds 1996, al voordat hij koning werd. Eerder dit jaar was Felipe bij de inauguratie van Bernardo Arévalo, de president van Guatemala.