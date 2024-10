Felipe, Letizia en Leonor ontvangen mensen op paleis op feestdag

Koning Felipe, koningin Letizia en prinses Leonor hebben op het paleis in Madrid vertegenwoordigers van alle sectoren uit de Spaanse samenleving ontvangen. Zaterdag is de nationale feestdag van Spanje, die sinds eind 19e eeuw op 12 oktober wordt gevierd. Op deze dag in 1492 ontdekte Christoffel Columbus de ‘Nieuwe Wereld’ van Amerika.

Het koningspaar stond samen met hun oudste dochter op een rijtje om mensen de hand te schudden. Op beelden van het Spaanse hof is te zien hoe jong en oud bij de royals langsloopt voor een kort praatje. Aansluitend mengden de koning, koningin en prinses zich onder de genodigden voor een wat uitgebreider onderonsje. Hier namen mensen bijvoorbeeld ook selfies met de koninklijke familie.

Eerder op de dag vond er ook een militaire parade plaats ter ere van de Spaanse nationale feestdag. De jaarlijkse luchtmachtshow werd op het laatste moment afgelast wegens slecht weer.