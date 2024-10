Felipe noemt overstromingen in zuidoosten Spanje ‘catastrofaal’

De Spaanse koning Felipe heeft gezegd dat de overstromingen in het zuidoosten van zijn land “nog niet voorbij” zijn. Door zwaar noodweer zijn inmiddels 95 mensen om het leven gekomen in de regio Valencia. Tientallen anderen zijn nog vermist.

Felipe spreekt van “een catastrofale” gebeurtenis, die “zoals we in de media hebben gehoord nog steeds niet voorbij is”. Reddingswerkers zetten zich in om overlevenden en slachtoffers te vinden.

Eerder liet Felipe al weten dat hij “kapot” was door de overstromingen. Ook bracht hij condoleances over aan de families van de slachtoffers. Donderdagochtend betuigden ook de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun medeleven aan de getroffenen.