Felipe opent evenement ter ere van oud-koningin Castilië

De Spaanse koning Felipe heeft maandag een evenement geopend dat is georganiseerd ter herdenking van Isabella I (1451 – 1504), die dertig jaar lang koningin van Castilië was. Isabella regeerde van 1474 tot aan haar dood over de landstreek, met Aragon een van de twee historische koninkrijken van Spanje.

De openingsceremonie begon met een uitvoering van het Spaanse volkslied. Felipe werd daar vergezeld door Alfonso Fernando Fernández Mañueco, president van de regio Castilië en León. Ook Ana Redondo, de Spaanse minister van Gelijkheid was aanwezig.

De ceremonie vond plaats in het Alcázar van Segovia. Vanaf donderdag is een reeks lezingen te volgen door meerdere Spaanse historici. In hun lezingen spreken zij over Isabella en haar invloed op de kunst en de stad Segovia.