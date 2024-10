Felipe opent tentoonstelling over Spaanse dichters Machado

Koning Felipe van Spanje heeft maandag in Sevilla een nieuwe tentoonstelling geopend. In de expositie De Machados, portret van een familie staan de levens van de Spaanse dichters Manuel en Antonio Machado centraal.

In het museum worden niet eerder uitgegeven werken, manuscripten en persoonlijke voorwerpen en brieven tentoongesteld. Felipe kreeg tijdens een rondleiding uitleg over de expositie. De tentoonstelling is aanvankelijk te zien in Sevilla, later ook in de stad Burgos en uiteindelijk in de hoofdstad Madrid.

De Spaanse koning had maandag nog een verplichting in Sevilla. Hij kreeg van de Kamer van Koophandel in Sevilla een onderscheiding als erkenning voor zijn inzet voor de “politieke, commerciële, economische en culturele relaties tussen Ibero-Amerikaanse landen” sinds het begin van zijn regeerperiode.