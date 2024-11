Felipe reikt prijs uit aan Spaanse journalist Carlos Franganillo

De Spaanse koning Felipe heeft een prijs uitgereikt aan de Spaanse journalist Carlos Franganillo. Dat deed Felipe, in het bijzijn van zijn vrouw koningin Letizia, tijdens een groot gala maandagavond in het hotel Mandarin Oriental Ritz in Madrid dat jaarlijks plaatsvindt.

De 44-jarige Franganillo kreeg de prijs vanwege zijn verdiensten voor het vak van journalist. De Association of European Journalists kiest ieder jaar de winnaar.

“Gefeliciteerd met deze erkenning, waar niet alleen de waardering uit blijkt voor wat je doet, maar ook voor hoe je werkt”, zei Felipe in zijn felicitatie aan Franganillo. “Je hebt een aanpak die herkenbaar is voor de consument en waar je trouw aan bent gebleven gedurende je hele loopbaan.”

De prijs is vernoemd naar de Spaanse journalist Francisco Cerecedo (1940-1977). Aan de prijs is ook een geldbedrag verbonden.