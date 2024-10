Felipe spreekt in Jordanië over onrust in Midden-Oosten

Koning Felipe van Spanje heeft zaterdag landgenoten die in Jordanië wonen ontmoet. De vorst gaf in Amman een toespraak voor de Spaanse gemeenschap, waarin hij stilstond bij de onrust in de regio.

Felipe sprak onder meer over een “tijd van grote zorgen”.”Op dit moment zijn we verenigd door een verlangen naar vrede, dialoog en verzoening”, vervolgde de koning. Felipe sprak over het conflict dat een “tragische wending” nam door de terroristische aanval in Israël, het leed in Gaza en het conflict dat zich nu uitbreidt naar Libanon.

De vorst stelde dat het conflict zo snel mogelijk moet worden beëindigd. “We moeten helpen de weg te vinden of terug te vinden naar een vruchtbare, respectvolle en veeleisende vrede”, zei Felipe onder meer.

De Spaanse koning is momenteel voor een officieel bezoek in Jordanië. Hij is daar tot en met zondag.