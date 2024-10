Felipe spreekt in Jordanië zorgen over Midden-Oosten uit

De Spaanse koning Felipe heeft zondag tijdens een bezoek aan Jordanië zijn zorgen uitgesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Hij deed dit tijdens een toespraak in het paleis van koning Abdullah in Amman.

Felipe prees Jordanië voor de rol die het land volgens hem speelt in het behouden van de stabiliteit in de regio. “Spanje en Jordanië vinden elkaar in een gedeelde visie om welvaart in de regio na te streven”, aldus de Spaanse vorst. “We geloven dat de enige weg uit deze eindeloze cirkel van geweld ligt in een tweestatenoplossing, waarin Israël en Palestina naast elkaar in vrede en stabiliteit samenleven.”

Ook prees Felipe koning Abdullah voor de hervormingen die hij in zijn land heeft doorgevoerd op politiek en economisch gebied. “Jordanië is de weg ingeslagen om het land in de regio te worden dat het meest vooruit kijkt naar de toekomst”, aldus de Spaanse koning. Felipe pleitte er ook voor de fijne samenwerking tussen Spanje en Jordanië voort te zetten.

De Spaanse vorst gaf zaterdag in Amman al een toespraak voor de Spaanse gemeenschap, waarin hij stilstond bij de onrust in de regio. De vorst stelde dat het conflict zo snel mogelijk moet worden beëindigd.