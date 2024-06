Felipe verwelkomd in Letland

De Spaanse koning Felipe is dinsdag met een officiële ceremonie welkom geheten in Letland. Op het Kasteelplein in de hoofdstad Riga inspecteerde de koning de militaire erewacht. Het is de laatste dag van het driedaagse werkbezoek van de Spaanse vorst aan de Baltische staten, waarvoor hij eerder al Estland en Litouwen bezocht.

In Riga legde Felipe in aanwezigheid van de Letse president Edgars Rinkēvičs bloemen bij het Vrijheidsmonument. Premier Evika Silina heette de koning daarna welkom ​bij een vergadering van het Letse kabinet in het parlementsgebouw.

Later op de dag bezoekt hij Spaanse manschappen op de militaire basis Adazi, een plaats ten noordoosten van Riga.