Felipe woont openingsceremonie 29e Ibero-Amerikaanse Top bij

De Spaanse koning Felipe heeft de openingsceremonie van de 29e Ibero-Amerikaanse top van staatshoofden en regeringsleiders bijgewoond, die plaatsvindt in de Ecuadoraanse stad Cuenca. Daar werd Felipe welkom geheten door onder anderen Daniel Noboa, president van Ecuador, en zijn vrouw Lavinia Valbonesi. Daarna poseerde Felipe voor een foto met alle aanwezige staatshoofden en regeringsleiders.

De openingsceremonie begon met het volkslied van Ecuador. Daarna sprak Cristian Zamora, de burgemeester van Cuenca een welkomstwoord. Ook Gabriela Sommerfeld, de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken nam het woord. Vervolgens bracht het symfonieorkest van Cuenca traditionele Ibero-Amerikaanse muziek ten gehore, begeleid door een groep balletdansers.

Felipe opende eerder op de dag al een voetbalschool op een sportcomplex, een initiatief van een lokale liefdadigheidsorganisatie en de Spaanse voetbalclub Atlético Madrid. Daarbij waren ook Noboa en Zamora aanwezig. De Ecuadoraanse jongeren die naar de voetbalschool gaan, krijgen de kans om een beurs te ontvangen bij Atlético Madrid.

Het thema van de Ibero-Amerikaanse top is dit jaar ‘innovatie, inclusie en duurzaamheid’. Bij de top zijn leiders aanwezig van landen waarin Spaans of Portugees de voertaal is. Tijdens een forum donderdag sprak Felipe zijn genoegen uit om deel te nemen aan de top. “Ons doel is om verder te gaan met het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen”, zei de Spaanse monarch.