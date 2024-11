Filip bezoekt centrum voor technologische innovatie

Koning Filip heeft in Charleroi een centrum bezocht waar wordt gewerkt aan technologische innovatie. Het Belgische hof deelt op sociale media beelden van het bezoek.

Het centrum A6K wil groei in de digitale, technologische en industriële sectoren stimuleren en daarbij banen creëren, schrijft het paleis. In de hub zijn ruim tachtig organisaties gehuisvest. De educatieve partner E6K biedt technologische en digitale opleidingen die zijn afgestemd op de behoeften van bedrijven binnen A6K.

Het bezoek van de koning begon met een korte introductie over het 10.000 vierkante meter grote ecosysteem. De eerste stop was bij SEAFAR, waar Filip kennismaakte met de innovatieve technologie van onbemande schepen. Aansluitend nam de koning plaats in de rijsimulator van AISIN en ontmoette hij studenten in opleiding. Ook ging Filip naar de Cyber Defense Factory die innovatieve cyberprojecten ontwikkelt met onderzoekspartners uit de academische en industriële wereld. Het bezoek werd afgesloten met een groepsfoto.