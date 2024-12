Filip bezoekt Havenhuis in Antwerpen met sultan van Oman

De Belgische koning Filip heeft woensdag samen met Haitham bin Tariq Al Said, de sultan van Oman, een bezoek gebracht aan het Havenhuis in Antwerpen. Al Said is in België voor een tweedaags staatsbezoek. Woensdag is de laatste dag van het bezoek.

Bij het bezoek aan het Havenhuis waren ook vertegenwoordigers van de Haven van Antwerpen-Brussel en de Haven van Duqm aanwezig. Centraal stonden de bestaande samenwerkingen en toekomstperspectieven tussen België en Oman. De Haven van Antwerpen-Brussel speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de waterstofeconomie en streeft naar een leidende positie als Europese importhub van groene energie uit landen waar veel wind en zon is, zoals Oman.

Het staatsbezoek wordt later woensdag afgesloten met een lunch in de Koningin Elisabeth Muziekkapel. De dag heeft een feestelijk tintje voor Filip. Hij is 25 jaar getrouwd met zijn vrouw, koningin Mathilde. Dat vieren zij in bescheiden kring, deelde het Belgische hof eerder.