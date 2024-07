Filip blikt in speech nationale feestdag terug op verkiezingen

De Belgische koning Filip heeft in zijn toespraak voorafgaand aan de nationale feestdag van België teruggeblikt op de verkiezingen van 9 juni. De koning stelt dat de verkiezingsuitslag “een mogelijke toenadering – tussen politieke partijen, tussen regio’s” laat zien. “Dit is een kans die we moeten grijpen – om voor ons land een nieuw samenhangend project uit te tekenen”, aldus koning Filip.

Volgens de koning biedt het “huidige momentum” de mogelijkheid “voor de federale staat, de regio’s en de gemeenschappen” om beter samen te werken. Hij wil onder meer bouwen aan een economie “die ons land sterker positioneert in de wereld”.

De koning haalt ook de crisissen aan waar België de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad, en stelt dat deze “over het geheel genomen, goed beheerst” zijn. Wel geeft hij aan dat dit aanzienlijke kosten met zich meegebracht heeft, die nu “een onmiskenbare budgettaire hoogdringendheid tot gevolg heeft”. Filip zegt te hopen dat “noodzakelijke hervormingen” de openbare diensten niet aantasten. “Want die blijven onmisbaar voor de cohesie van onze samenleving en voor de reputatie van ons land.”

Europese Unie

Tot slot spreekt de koning zijn waardering uit voor het onlangs afgesloten Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. “Het optreden van België heeft het mogelijk gemaakt raakvlakken te vinden tussen de lidstaten en soms heel tegenstrijdige standpunten met elkaar te verzoenen. We hebben, met andere woorden, de Europese samenwerking vooruitgeholpen.”

Ook wijst hij de Belgen erop dat de EU soms “abstract” lijkt, maar in werkelijkheid “een directe impact” heeft op het leven van haar 450 miljoen burgers. “Ze stelt onze naties in staat concreet vooruitgang te boeken op een groot aantal vlakken, zoals in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit”, zegt Filip, die ook stelt dat België met Europa op wereldniveau “ons gewicht in de schaal” kan leggen. “Met name in het ijveren voor wereldvrede en tegen elke vorm van geweld.”

De viering van de nationale feestdag vindt zondag plaats. De koninklijke familie is bij enkele onderdelen aanwezig. Op deze dag wordt gevierd dat de eerste koning van België, Leopold, in 1831 de grondwettelijke eed aflegde.