Filip en Mathilde heten sultan van Oman welkom in Brussel

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdagochtend Haitham bin Tariq Al Said, de sultan van Oman, welkom geheten in Brussel. Al Said is in België voor een tweedaags staatsbezoek.

Het koningspaar ontving de sultan op het Paleizenplein in de Belgische hoofdstad. Daar vond een ceremonieel ontvangst plaats. Op beelden die de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter deelt op X, is te zien hoe Filip en Mathilde poseren met Al Said.

De sultan heeft dinsdagmiddag een werklunch, waar ook Filip en Mathilde bij zijn. Dinsdag eindigt de dag met een staatsbanket in het Kasteel van Laken.