Filip en Mathilde nodigen Belgische atleten uit in woonpaleis

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde ontvangen op donderdag 7 november Belgische sporters die zich dit jaar hebben onderscheiden. Dat meldt persbureau Belga donderdag.

Het gaat om de atleten die hebben deelgenomen aan de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs. Ook de medaillewinnaars van een Europees of wereldkampioenschap in een olympische of paralympische sport krijgen een uitnodiging. Daarnaast mogen ook de Belgische scheidsrechters die aan de Olympische Spelen hebben deelgenomen komen.

De atleten worden uitgenodigd in het Kasteel van Laken in Brussel. Het Belgische koningspaar woont daar met hun kinderen.