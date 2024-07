Filip en Mathilde schreeuwen Evenepoel naar olympisch goud

Het Belgische koningspaar heeft zich flink laten gelden bij de olympische tijdrit voor de mannen. Filip en Mathilde schreeuwden wielrenners Remco Evenepoel en Wout van Aert toe tijdens hun race.

Op foto’s die Sporza op de website heeft gezet, is te zien hoe Filip met gebalde vuist en open mond de renners aanmoedigt. De vorst staat zonder paraplu bij andere Belgische toeschouwers. Mathilde is iets rustiger en heeft wel een paraplu om het slechte weer in Parijs.

De aanmoedigingen hadden succes. Evenepoel maakte zijn favorietenrol helemaal waar en pakte het goud. Van Aert moest genoegen nemen met een bronzen plak. Na de medaille-uitreiking namen Filip en Mathilde de tijd om de beide wielrenners uitgebreid te feliciteren.

Eerder op de dag waren Filip en Mathilde al bij de Belgische hockeymannen. Ze zagen de Red Lions, de winnaars van het olympische toernooi in Tokio, met 2-0 winnen van Ierland.