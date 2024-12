Filip en Mathilde vieren 25-jarig huwelijksjubileum

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde vieren woensdag dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Ter ere van hun zilveren huwelijk deelt het Belgische hof twee nieuwe foto’s van het koningspaar.

“De koning en koningin vieren vandaag hun zilveren huwelijksverjaardag. 25 jaar gelukkig getrouwd, and still counting!”, schrijft het hof bij de foto’s. Het koningspaar is hand in hand te zien op de twee foto’s, waarop Filip een zwart pak draagt en Mathilde in het wit gehuld is.

Het Belgische hof liet eerder weten dat Filip en Mathilde hun zilveren huwelijk in besloten kring vieren. Begin dit jaar werd al bekendgemaakt dat ter ere van hun jubileum een goudstuk wordt uitgegeven ter waarde van 12,50 euro.

Staatsbezoek

Overigens is het Belgische koningspaar woensdag aan het werk. Het is namelijk de tweede en laatste dag van het staatsbezoek dat de sultan van Oman aan België brengt. Dat staatsbezoek wordt woensdag afgesloten met een lunch in de Koningin Elisabeth Muziekkapel.

Filip en Mathilde gaven elkaar op 4 december 1999 het jawoord in het stadhuis van Brussel. Daarna volgde een kerkelijke plechtigheid in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Samen heeft het stel vier kinderen: Elisabeth (23), Gabriël (21), Emmanuel (19) en Eléonore (16). Troonopvolgster Elisabeth studeerde eerder dit jaar af aan het Lincoln College van de Universiteit van Oxford.